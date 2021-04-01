Познер высказался о штрафе за нарушение карантинных мер

Телеведущий и журналист Владимир Познер опроверг информацию о том, что грузинская полиция оштрафовала его и еще около 30 человек за нарушение карантинных мер во время визита в Тбилиси. О произошедшей в Грузии ситуации Познер высказался в комментарии для РИА Новости.

«Никто из нас не был оштрафован вообще», — ответил ведущий на вопрос о том, действительно ли он получил штраф за нарушение карантинных мер в Грузии. Он добавил, что уже вернулся в Москву.

Познер прилетел в Тбилиси 31 марта, чтобы отпраздновать свое 87-летие. Его появление в столице республики вызвало акцию протеста: местным жителям не понравились слова ведущего о том, что Абхазия никогда не будет частью Грузии. В итоге гостиницу, в которой остановился журналист, забросали яйцами.

Позже в грузинской полиции сообщили, что российский телеведущий и еще около 30 человек были оштрафованы за нарушение карантинных мер по коронавирусу во время визита в столицу Грузии.