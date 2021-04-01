Медведчук назвал последствия силового захвата Донбасса Киевом

Попытка силового захвата Донбасса Киевом может привести к человеческим жертвам и уничтожению инфраструктуры. Такие последствия назвал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью телеканалу «Звезда».

«Я бы в кошмарном сне не хотел бы рассматривать попытку захвата Донбасса. Я думаю, что это чистой воды самоубийство, если кто-то предпримет такие шаги с позиции власти, потому что это бесперспективно», — добавил он.

По мнению политика, единственным верным методом решения ситуации является выполнение Минских соглашений, которые «признаны во всем мире». «А пути применения силы, пути вооруженного захвата, пути применения Вооруженных сил — это путь, который ведет в никуда», — подчеркнул Медведчук.

Также он призвал стороны конфликта двигаться мирным путем, решая все необходимые проблемы, в том числе вопрос особого статуса Донбасса.

Ранее 1 апреля другой депутат «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива предрек Украине безвозвратную потерю Донбасса. По его мнению, украинским властям «очень удобно» списывать все свои неудачи и проблемы на неурегулированный конфликт на востоке страны. Поэтому Киев не будет выполнять Минские соглашения, утверждал парламентарий.

В последние недели на линии разграничения в Донбассе обострилась ситуация, несмотря на объявленное 27 июля 2020 года бессрочное перемирие.