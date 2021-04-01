В Австралии солдаты угостили наркотиками подростков и изнасиловали их

Двое австралийских солдат предстали перед судом после того, как изнасиловали девочек-подростков 14 и 15 лет. Инцидент произошел в сентябре 2020 года с военнослужащими с военной базы, расположенной в окрестностях города Дарвин, пишет Daily Mail.

Уточняется, что преступление было совершено военными в возрасте 19 и 20 лет под влиянием наркотиков и алкоголя. Имена солдат не раскрываются.

Младшего из преступников освободили под залог на строгих условиях. Ему инкриминируют 13 правонарушений, в том числе сбыт наркотиков и алкоголя несовершеннолетним, хранение нелицензионного огнестрельного оружия и секс с детьми. Его 20-летнего сослуживца обвиняют в передаче наркотиков несовершеннолетнему лицу и вступлении в половой акт без согласия. При этом адвокат мужчины настаивает на невиновности подопечного: по его словам, девочка перед произошедшим солгала о своем возрасте, заявив, что ей больше 16 лет.

По словам адвоката, необходимо разобраться в том, насколько подросток был нетрезв в момент инцидента и мог ли он в таком состоянии дать согласие. Однако судья Таня Остин (Tanya Austin) настояла на том, что, судя по имеющимся данным, жертва несколько раз выражала протест. Она отметила, что против военнослужащего выдвинуты серьезные обвинения, по которым предусмотрено максимальное наказание в виде 14 лет тюремного заключения за поставку запрещенных наркотических веществ, также ему может грозить вплоть до пожизненного заключения за секс без согласия.

Также, по словам Остин, обвинение настаивает на том, что солдат знал, что девочка не отдавала отчет своим действиям, так как находилась под влиянием наркотиков и алкоголя. Уточняется, что рассмотрение данных дел будет продолжено в мае.

По данным издания, есть и третий военнослужащий, которому предъявлены аналогичные обвинения.