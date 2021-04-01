Украина разработала стратегию экономического развития Донбасса

Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей до конца первого полугодия будет направлена на утверждение в правительство. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передают «Новости Донбасса».

«В декабре 2020 года правительство утвердило концепцию будущей Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей, то есть было одобрено политическое предложение по развитию подконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей. Перед нами поставлена задача с того момента и в течение шести месяцев подготовить уже стратегию, утвердить ее в правительстве и работать с парламентом уже в части пакетов законодательных актов», — рассказал Резников.

Он также напомнил про законопроект о политике переходного периода для неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

«Сейчас мы прорабатываем многочисленные рекомендации и уже вскоре доработанный итоговый драфт с учетом всех предложений будет обнародован и представлен публично еще раз. Более того, мы ожидаем, что оценку этому документу предоставит и Венецианская комиссия», — резюмировал Резников.

Ранее 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. «Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — заявил он.

До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений Вооруженных сил на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.