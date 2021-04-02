Родившаяся при царе россиянка привилась от коронавируса

В Волгоградской области от коронавируса привилась 106-летняя россиянка Елизавета Бойко. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте администрации региона.

«Долгожительница проживает в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов — прививку отечественным препаратом "Спутник V" ей сделала выездная бригада медиков. Чувствует себя хорошо!» — говорится в посте.

Бойко родилась 5 сентября 1914 года в Российской империи при правлении царя Николая II.

Ранее 104-летний москвич сделал прививку от коронавируса и стал самым пожилым вакцинированным в столице.