Россия
 
Последние новости
Путин перенес вакцинацию от коронавируса без побочных эффектов
Определены наиболее подверженные заражению коронавирусом люди
Российский суд оштрафовал Twitter еще на несколько миллионов
В Санкт-Петербурге заметили ажиотажный спрос на землю
Бывший премьер-министр Украины оценил риск большой войны в Донбассе
Вооруженные силы Украины провели учения на границе с Крымом
Путину доложили о возможности привить всех желающих россиян от COVID-19 к лету
ФСБ задержала готовившего теракт сторонника украинских националистов в Барнауле
МИД Китая заявил об усилении партнерства с Россией
Россиянам открыли доступ к специальным товарам
Новости партнеров
Прослушать новость

Родившаяся при царе россиянка привилась от коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Елизавета Бойко
Елизавета Бойко
Фото: @region_34

В Волгоградской области от коронавируса привилась 106-летняя россиянка Елизавета Бойко. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте администрации региона.

«Долгожительница проживает в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов — прививку отечественным препаратом "Спутник V" ей сделала выездная бригада медиков. Чувствует себя хорошо!» — говорится в посте.

Бойко родилась 5 сентября 1914 года в Российской империи при правлении царя Николая II.

Ранее 104-летний москвич сделал прививку от коронавируса и стал самым пожилым вакцинированным в столице.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянам назвали самый опасный для повторного заражения COVID-19 возраст
Собянин заявил о росте случаев COVID-19 среди пожилых
Самым пожилым вакцинированным в Москве стал 104-летний мужчина