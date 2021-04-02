Названа главная опасность изменения климата

Ученые Школы науки и технологий в Лиссабоне назвали усиление засухи и тепловых волн основной причиной потерь урожая в Европе. Об одной из главных опасностей изменения климата сообщается в статье, опубликованной в журнале Environmental Research Letters. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи проанализировали сельскохозяйственное производство в 28 европейских странах с 1961 по 2018 год и сопоставили его с данными об экстремальных погодных явлениях (засухах, тепловых волнах, наводнениях и заморозках). Оказалось, что неблагоприятные условия для вегетации растений за 50 лет стали происходить чаще, при этом воздействие на сельскохозяйственные культуры утроилось. Потери выросли с 2,2 процента за период 1964-1990 годы до 7,3 процента за 1991-2015 годы.

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Засухи становятся более интенсивными и частыми, причем самые экстремальные из них стали непропорционально более суровыми. Хотя общая урожайность сельскохозяйственных культур выросла на 150 процентов, разные культуры по-разному страдают от погодных явлений. Наибольшие потери пришлись на злаки, которые занимают 65 процентов посевных площадей в европейских странах. Остальные культуры (овощи и фрукты) пострадали меньше, что, возможно, связано с их более частым орошением.

Ожидается, что изменение климата усилит экстремальные погодные явления, в том числе периоды аномальной жары и засухи. Это может сильно ударить по регионам, на которые приходится до четверти мирового производства продуктов питания, в частности это может коснуться Северной Америки, Западной Европы, Западной России и Украины.