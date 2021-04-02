ЛНР заявила об обстрелах со стороны Украины

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что с начала суток войска Украины совершили четыре обстрела. Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

По населенному пункту Лозовое огонь велся из минометов, также Киев использовал гранатометы, утверждают в Луганске.

Погиб один военнослужащий Народной милиции ЛНР.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров оценил риск возобновления полномасштабной войны в Донбассе. По его словам, без команды США все ограничится локальными провокациями.

Между тем украинские власти призвали не паниковать из-за переговоров о Донбассе без участия президента Владимира Зеленского.

Часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

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