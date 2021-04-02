В сейфе директора российской компании нашли взрывчатку

В Томске следователи пришли с обысками к главе производственно-инжиниринговой компании и нашли в его сейфе взрывчатку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи пришли к предпринимателю по делу о коммерческом подкупе. Главу компании заподозрили в незаконном получении 290 тысяч рублей от бизнесмена за оказание услуги, которая входила в его служебные полномочия.

В ходе обыска в сейфе мужчины сотрудники Следственного комитета России обнаружили взрывчатые вещества и взрывные устройства. В офис вызвали группу разминирования ОМОН Росгвардии. Решается вопрос о возбуждении второго уголовного дела.