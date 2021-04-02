В App Store добавили страницу с приложениями из России

В магазине App Store появился экран, позволяющий установить российские приложения. Данная возможность доступна на новых iPhone.

С 1 апреля в России вступил в силу закон, согласно которому производители гаджетов обязаны предустанавливать определенные российские приложения на свои устройства. Apple, которая ранее подтвердила, что обязуется соблюдать новый закон, уже добавила подобную функцию в свои устройства. При активации нового смартфона или сброса и настройке старого на экране гаджета появится сообщение о том, что пользователь должен перейти на специальную страницу для просмотра приложений, доступных для загрузки.

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Далее App Store покажет владельцу устройства список программ, созданных российскими компаниями или отечественными разработчиками. Среди них присутствуют «Яндекс.Браузер», «Почта Mail.ru», мессенджер ICQ, сервис трансляций OK Live, Госуслуги, «ВКонтакте» и прочие программы, список с которыми был утвержден правительством России. Пользователь может выбрать необходимые программы и загрузить их на iPhone, либо пропустить данное диалоговое окно.

Уточняется, что для появления подобной страницы Apple не пришлось выпускать какое-либо обновление для смартфонов. Необходимые для работы новой опции настройки были удаленно добавлены на сервера американской компании.

Ранее пользователи смартфонов Samsung пожаловались, что корейский производитель установил на телефоны приложения от «Яндекса», которые нельзя удалить. После критики Samsung от самого «Яндекса» в компании объяснили, что данный инцидент произошел из-за опасений в корпорации быть обвиненной в несоблюдении российского законодательства.