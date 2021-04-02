Король Бахрейна стал владельцем английского поместья

Принц Бандар бин Султан, высокопоставленный представитель королевской семьи Саудовской Аравии, продал свое английское поместье, новым владельцем стала семье короля Бахрейна, сообщает Bloomberg. Дом располагается в графстве Глостершир.

Источники агентства сказали, что сумма сделки составила более 120 миллионов фунтов (165 миллионов долларов). Однако ни одна из сторон не стала комментировать информацию о продаже поместья. Усадьба включает главный дом, построенный в 18 веке, парковую зону и церковь.

Продажа поместья отражает тренд, который наметился еще в прошлом году. С наступлением пандемии коронавируса жизнь Лондона стала менее привлекательной для богатых покупателей, так что теперь они выбирают жилье за пределами столицы.

Принц Бандар купил поместье в 1990-х за 11 миллионов фунтов, а на ремонт потратил больше 42 миллионов. Король Бахрейна Хамад и его семья тесно связаны с Великобританией и королевской семьей. Бахрейн — одна из стран, которая посылает офицеров для обучения в Королевскую военную академию в Сандхерсте.

Летом 2020-го в Лондоне продали дом бывшего короля Греции и крестного отца принца Уильяма Константина II. Здание располагается на улице Линнелл-драйв на севере Лондона рядом с «кварталом миллиардеров». Частым гостем в этом доме была принцесса Диана. В 90-е годы она бывала у Константина вместе с сыновьями Уильямом и Гарри.