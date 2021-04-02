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В Санкт-Петербурге заметили ажиотажный спрос на землю

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Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

В первом квартале 2021-го продажи земли в Санкт-Петербурге выросли в четыре раза по сравнению с показателем за тот же период 2020-го, говорится в сообщении компании Rusland SP, поступившем в редакцию «Ленты.ру». За три месяца в городе купили больше 188 гектаров.

Эксперты заметили ажиотажный спрос на участки в Петербурге. Общая сумма сделок с местной землей за квартал составила 32,5 миллиарда рублей. В тот же период 2020-го в городе купили 49 гектаров земли, 2019-го — всего 6,2 гектара (в 30 раз меньше, чем в текущем году).

«Мы наблюдаем серьезный рост спроса на землю [в Петербурге], — подчеркивается в сообщении. — Из-за сокращения предложения [жилья] на первичном рынке и роста спроса, стимулируемого, в том числе льготной ипотекой, девелоперы начали спешно пополнять земельный банк».

При этом большинство участков с подготовленными градостроительными документами уже раскуплены, и застройщикам приходится рассматривать даже «сырые» участки без документации, промзоны, а также зоны, «где ранее развитие не рассматривалось и вовсе», отмечают аналитики. По их данным, наибольшие объемы земли в первом квартале 2021-го приобрели такие компании, как «ЛСР», Setl City, «ПИК» и Seven Suns Development.

Ранее стало известно, что Москва и Санкт-Петербург попали в топ-10 мегаполисов мира с наибольшим ростом цен на жилье. Список был составлен по итогам четвертого квартала 2020 года. В столице ценник в среднем вырос на 21 процент, в Петербурге — на 25 процентов (по сравнению с показателем за тот же период 2019-го).

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