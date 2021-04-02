Украинец построил вышку для кражи интернета и раздавал его за деньги

В Николаевской области 37-летний украинец построил во дворе своего дома вышку для кражи интернет-трафика местных провайдеров, а позже начал продавать доступ к сети другим жителям. Видеосюжет об этом вышел в эфире телеканала ТСН, его запись доступна на YouTube.

По данным журналистов, провайдеры заподозрили неладное и обратились в полицию, когда у них «беспричинно» начало падать качество связи. Правоохранители длительное время не могли вычислить злоумышленника, но позже внушительные размеры вышки (40 метров) привлекли их внимание.

Мужчина не стал отрицать свою вину, он признался, что получал доступ к сети бесплатно и решил выручить деньги от соседей, которые не хотели переплачивать за услуги связи. Позже выяснялось, что его услугами пользовались несколько сотен клиентов.

Решением суда 40-метровую вышку было решено демонтировать, для этого на участок украинца пришлось вызвать бригаду спасателей. Самому злоумышленнику грозит до трех лет тюрьмы.

Ранее Киев пообещал судиться с Москвой в международных инстанциях по поводу предполагаемой «кражи» радиочастот российскими государственными ведомствами. МИД Украины утверждает, что Роскомнадзор незаконно торговал принадлежащими республике частотами и не реагировал на дипломатические протесты.