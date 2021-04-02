Женщина сходила на свадьбу бывшего мужа, сняла видео и прославилась в сети

Жительница Малайзии сходила на свадьбу к бывшему мужу, выложила оттуда видео и прославилась в сети своей добротой. Об этом сообщает Coconuts.

35-летняя продавщица косметики Фархана Фара (Farhana Farah) развелась с мужем в 2018 году после десяти лет брака. Она не раскрывает причины расставания, но отмечает, что, хотя ей и было грустно, это было необходимо и для нее, и для бывшего супруга.

Теперь, в 2021 году, она пришла на свадьбу к бывшему мужу и была искренне рада за него. «Я правда счастлива, что мой бывший нашел свою любовь. Дети рады встрече с новой мамой. А у меня с ней отличные отношения», — заявила Фара. Она выложила в TikTok видео с нарезкой из свадебных фотографий и в подписи пожелала молодоженам счастья.

Ролик набрал больше ста тысяч просмотров. Комментаторы отметили, что Фара очень добрая и сильная женщина с широкой душой.

Ранее сообщалось, что жительница Замбии сорвала церемонию бракосочетания и помешала мужу стать многоженцем.