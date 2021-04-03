В России признали прибыльность космического проекта Илона Маска

Проект американской космической корпорации SpaceX по регулярному запуску малых спутников по единой цене с помощью ракет Falcon 9 начнет приносить прибыль уже к концу первого года. К такому выводу пришли изучившие инициативу компании Илона Маска специалисты МГТУ имени Баумана, передает РИА Новости.

Тезисы доклада опубликованы в сборнике Академических чтений по космонавтике. Его авторы признают, что с помощью нового проекта SpaceX сможет успешно ответить на растущую конкуренцию со стороны частных и государственных компаний, которые разрабатывают и используют для запуска ракеты-носители легкого и среднего класса.

Компания Маска планирует запускать спутники массой до 200 килограммов практически каждый месяц. Стоимость запуска будет единой — миллион долларов, и это меньше, чем у конкурентов.

Расчеты российских специалистов учитывали инвестиции в проект, выплаты за запуск, возврат первой ступени, ее обслуживание и страхование. В итоге, несмотря на все расходы, менее чем за год рентабельность проекта оказывается порядка 15-20 процентов.

В октябре прошлого года глава российской космической госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что сомневается в экономике многоразовых пусков ракет, предложенных SpaceX. По его словам, расчеты российских специалистов не подтверждают эффективность такого решения.

Позднее, в декабре, Рогозин рассказал, что с уважением относится к «инженерным и пропагандистским» талантам Илона Маска, но напомнил, что работы частная компания ведет на государственные деньги.

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