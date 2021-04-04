Обрушение крыши в российском спорткомлексе во время соревнований сняли на видео

Крыша спорткомплекса «Вересники» в российском городе Кирове обрушилась во время соревнований среди подростков. Видеозапись инцидента, снятую очевидцами, публикует Telegram-канал Mash.

Руководство комплекса уже заявило, что обрушение произошло над складским помещением. Однако запись показывает, что это ложная информация. Крупные фрагменты кровли рухнули на беговую дорожку легкоатлетического манежа прямо рядом с воспитанниками центра.

Никто не пострадал, все присутствующие на соревнованиях были оперативно эвакуированы.

Как сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на прокуратуру Нижегородской области, по предварительным данным, причиной ЧП стало скопление мокрого снега на крыше. Проводится проверка.