«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над аутсайдером АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 4 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Маркус Рашфорд и Мэйсон Гринвуд. У гостей голом отметился Дэнни Уэлбек.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 60 очков, команда находится на втором месте в чемпионате. В активе «Брайтона» 32 очка, клуб занимает 16-ю позицию.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 11 апреля на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». «Брайтон» днем позже на своем поле примет «Эвертон».