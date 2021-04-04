Ученые предупредили об опасности чая

Турецкие ученые предупредили об опасности, которую несет употребление горячего чая. Об этом пишет газета Cumhuriyet.

По словам специалиста в области гастроэнтерологии Ведата Герала, регулярное употребление напитка температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода. К таким выводам ученые пришли в ходе многолетних наблюдений за группой из 50 тысяч человек из Турции, Китая, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана, то есть стран, где распространены традиции употребления горячих напитков.

Помимо этого запивание горячего чая холодной водой может спровоцировать появление язв в пищеводе и острого гастрита, которые, в свою очередь, способствуют развитию рака.

Герал подчеркнул, что в основном к развитию рака пищевода приводят генетическая предрасположенность, но горячий чай может стать триггером для того, чтобы она перешла в активную стадию. К триггерным факторам также относятся курение и употребление алкоголя.

Ранее ученые Ренсселерского политехнического института (США) выяснили, что антиоксидант галлат эпигаллокатехин (EGCG), содержащийся в зеленом чае, повышает уровень мощного противоракового белка p53. Этот белок выполняет несколько противоопухолевых функций, включая остановку роста клеток для восстановления ДНК.