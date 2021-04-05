Большунов рассказал о предвзятости FIS после стычки с финским соперником

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о предвзятости Международной федерации лыжного спорта (FIS). Его слова приводит «Чемпионат.com».

Большунов посчитал, что после стычки с финном Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти FIS постоянно раскручивала эту историю, намереваясь ужесточить наказание для него. «Не обидно ли такое отношение со стороны FIS? Там думают, что у меня от этого результаты будут хуже? Но на меня такими вещами сложно повлиять», — заявил он. Лыжник добавил, что он извинился перед Мяки, однако общаться с ним не намерен.

24 января на финише эстафеты в Лахти Большунов повздорил с Мяки. Финн подрезал Большунова, а россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Позднее Большунов признался, что сожалеет о поступке.

В качестве наказания Большунов обязан выплатить штраф в размере около 160 тысяч рублей. Кроме того, в течение пяти крупных турниров россиянин находится на испытательном сроке.

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