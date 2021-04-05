Звезда «Денниса-мучителя» отпраздновала 98-летие и умерла

Американская актриса Глория Генри, звезда выходившего в конце 1950-х — начале 1960-х сериала «Деннис-мучитель», умерла в возрасте 98 лет. Об этом дочь артистки Эрин Эллвуд сообщила в Instagram.

Причина смерти не уточняется. Генри скончалась на следующий день после празднования своего 98-летия. «Теперь она летает, свободная от своего тела», — отметила ее дочь, добавив, что последний год с Генри был «прекрасным и грустным» одновременно.

Ранее Эллвуд опубликовала в Instagram пост с поздравлением матери с днем рождения. «Это был тяжелый месяц — мы не были уверены, доживет ли она до 98 лет, но она сделала это!» — написала дочь актрисы.

В «Деннисе-мучителе» Глория Генри сыграла роль Элис Митчелл, матери главного героя, мальчика Денниса. Сериал, основанный на одноименном газетном комиксе художника Хэнка Кетчума, выходил с 1959 по 1963 год. Позже франшиза о «Деннисе-мучителе» обзавелась несколькими полнометражными фильмами и мультсериалом. Глория Генри также снялась в таких телешоу, как «Отец знает лучше», «Перри Мейсон», «Хэзел» и «Даллас». Последнее ее появление на экранах произошло в сериале «Парки и зоны отдыха», где она сыграла эпизодическую роль.