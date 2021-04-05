Ведущей Первого канала внутри руки поставили швейцарский имплант

Ведущей Первого канала Екатерине Стриженовой провели операцию по восстановлению руки после сложного перелома. Как сообщил хирург Боткинской больницы в видео, опубликованном в Instagram, для этого внутри конечности установили швейцарский имплант.

По словам ведущей, врач собрал осколки костей и поставил пластину после этого. «Пальцы шевелятся, все ок! Мне не больно», — добавила Стриженова.

«Мы разъединяем мышцы, попадаем в зону перелома, делаем репозицию и после этого устанавливаем имплант — в зоне, в которой [он] вам мешать не будет», — рассказал хирург Сергей Донченко в ролике, снятом во время проверки руки после операции.

Он отметил, что имплант у Стриженовой «все равно что бриллиантовый» — «дорогой, швейцарский, титановый». «Очень качественный у вас имплант на сегодняшний день, который, в принципе, удалять и не надо. Он так и будет там всегда», — заключил специалист.

Ранее Стриженова пошутила над своим падением в прямом эфире, отметив, что это самое глупое, что с ней случилось в последнее время. Она сопроводила пост юмористической версией видеозаписи своего падения.

Инцидент произошел 29 марта. Ведущая в прямом эфире «Время покажет» объявила рекламную паузу, затем начала двигаться назад и упала с небольшого подиума. После рекламы она не вышла в студию, а была госпитализирована из Останкино в Боткинскую больницу. Ее соведущий Руслан Осташко объяснил, что Стриженова повредила руку. Позже стало известно, что врачи диагностировали у нее перелом.