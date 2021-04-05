Жителям российских регионов предрекли непогоду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек жителям южных российских регионов непогоду в ближайшие несколько дней. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, сильные дожди и порывы ветра до 20-22 метров в секунду. «Но для этого региона такая погода является благом. Конечно, засушливость там никуда на денется, но это сглаживает ситуацию», — сказал синоптик.

В Калмыкии прогнозируется сильный дождь, гроза, усиление ветра до 20 метров в секунду. Кроме того, по словам Вильфанда, комплекс опасных гидрометеорологических явлений будет в Сочи. «На реках подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок», — заключил он.

Ранее Вильфанд заявил, что индекс ультрафиолетового излучения (УФ) начнет достигать опасных показателей примерно в мае, на юге России — в середине-конце апреля. По его словам, самое опасное излучение появляется, когда солнце находится высоко в небе. «Сейчас только недавно прошел день весеннего равноденствия, еще солнце невысоко поднимается», — пояснил синоптик. Он порекомендовал россиянам наслаждаться апрельским солнцем, поскольку оно безопасно.