В России за десять лет упали расходы на науку

За последние десять лет в России упали расходы на науку по отношению к ВВП. Об этом говорят цифры Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, на которые ссылается «Коммерсантъ».

Траты на исследовательские разработки в абсолютных ценах в рублевом выражении выросли на 13,4 процента, составив 1,13 триллиона рублей. Но если в 2010 году на эти цели направили 1,13 процента ВВП, то в 2019-м — 1,03 процента.

Бюджетные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2010 году были на уровне 0,53 процента ВВП, в 2019-м — 0,44 процента. Компании, напротив, стали больше вкладываться в НИОКР, но заметной коммерциализации науки на фоне отхода государства от ее поддержки не происходит.

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Количество сотрудников, занятых внутренними исследованиями, сократилось на 7,3 процента, до 682,5 тысячи человек, хотя среди них больше молодых специалистов. Премии за публикации в авторитетных научных изданиях привели к росту их количества почти в три раза, но при этом цитируют российских авторов почти в два раза реже, чем в среднем по миру. В общем потоке публикаций доля российских составляет 3,5 процента, в количестве патентов — 0,9 процента.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что повышение зарплаты ученым не решит проблемы отечественной науки. По его словам, важны также уникальные задачи, интересный коллектив и современное оборудование. При этом чиновник заметил, что российские ученые плохо продают свои разработки бизнесу и плохо выстраивают сотрудничество.

До этого замглавы Новосибирской области Ирина Мануйлова заявила о скором введении минимального уровня зарплаты для молодых ученых. Уровень 17-20 тысяч рублей, полагает она, обеспечит специалистам «начально устойчивое финансовое обеспечение». Позднее чиновница указала, что говорила не о зарплате, а об окладе. При этом сам вопрос по поводу низких зарплат ученым она назвала неподходящим для пресс-конференции о мероприятиях Года науки и технологий в регионе.