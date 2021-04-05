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В России за десять лет упали расходы на науку

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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

За последние десять лет в России упали расходы на науку по отношению к ВВП. Об этом говорят цифры Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, на которые ссылается «Коммерсантъ».

Траты на исследовательские разработки в абсолютных ценах в рублевом выражении выросли на 13,4 процента, составив 1,13 триллиона рублей. Но если в 2010 году на эти цели направили 1,13 процента ВВП, то в 2019-м — 1,03 процента.

Бюджетные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2010 году были на уровне 0,53 процента ВВП, в 2019-м — 0,44 процента. Компании, напротив, стали больше вкладываться в НИОКР, но заметной коммерциализации науки на фоне отхода государства от ее поддержки не происходит.

Количество сотрудников, занятых внутренними исследованиями, сократилось на 7,3 процента, до 682,5 тысячи человек, хотя среди них больше молодых специалистов. Премии за публикации в авторитетных научных изданиях привели к росту их количества почти в три раза, но при этом цитируют российских авторов почти в два раза реже, чем в среднем по миру. В общем потоке публикаций доля российских составляет 3,5 процента, в количестве патентов — 0,9 процента.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что повышение зарплаты ученым не решит проблемы отечественной науки. По его словам, важны также уникальные задачи, интересный коллектив и современное оборудование. При этом чиновник заметил, что российские ученые плохо продают свои разработки бизнесу и плохо выстраивают сотрудничество.

До этого замглавы Новосибирской области Ирина Мануйлова заявила о скором введении минимального уровня зарплаты для молодых ученых. Уровень 17-20 тысяч рублей, полагает она, обеспечит специалистам «начально устойчивое финансовое обеспечение». Позднее чиновница указала, что говорила не о зарплате, а об окладе. При этом сам вопрос по поводу низких зарплат ученым она назвала неподходящим для пресс-конференции о мероприятиях Года науки и технологий в регионе.

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