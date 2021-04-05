Раскрыта стоимость Xiaomi Redmi 9T в России

Xiaomi раскрыла стоимость бюджетного смартфона серии Redmi в России. Об этом сообщается на сайте компании.

Модель Redmi 9T позиционируется как недорогой смартфон с повышенной автономностью. Представленное в январе устройство получило пластиковый корпус, 6,53-дюймовый IPS-экран разрешением 2340х1080 пикселей, каплевидный вырез под восьмимегапиксельную фронтальную камеру. Телефон вышел с процессором Snapdragon 662, имеет четыре гигабайта оперативной и 64 или 128 гигабайт встроенной памяти.

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На задней панели гаджета находится камера с четырьмя объективами разрешением 48, 8, 2 и 2 мегапикселей. Она поддерживает съемку видео разрешением 1080 пикселей с частотой 30 кадров в секунду. Redmi 9T получил 3,5-миллиметровый разъем под проводные наушники, Bluetooth 5.0, NFC, встроенный в боковую кнопку дактилоскопический сенсор.

Xiaomi сделала акцент на том, что новый аппарат имеет увеличенный аккумулятор емкостью 6000 миллиампер-часов. Батарея девайса получила поддержку быстрой зарядки мощностью 18 ватт.

Модель доступна в России в двух версиях. Базовый вариант с четырьмя гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 14 990 рублей, топовая версия с 128 гигабайтами встроенной памяти оценена в 16 990 рублей.

В конце марта Xiaomi представила в России и другие доступные смартфоны серии Redmi. Девайсы Redmi Note 10 и 10 Pro получили AMOLED-экран, новый процессор серии Snapdragon, камеру на четыре объектива, емкий аккумулятор. Redmi Note 10 оценили в 17 990 рублей, Redmi Note 10 Pro — 28 990 рублей.