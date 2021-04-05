Обвиненный в домогательствах знаток «Что? Где? Когда?» вернулся в игру

Знаток интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский, обвиненный в домогательствах по отношению к школьницам, в весенней серии игр вернулся в игру. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

Двукратный обладатель «Хрустальной совы» Скипский принял участие в третьей игре сезона, выступив в команде магистра Андрея Козлова, который также является генпродюсером телекомпании «Игра ТВ», производителя викторины. Знатоки выиграли с минимальным преимуществом — 6:5. Скипский принес команде очко и дополнительную минуту досрочным ответом.

Ранее двое знатоков «Что? Где? Когда?» ушли из команды Бориса Белозерова. Игру покинули Ольга Быкова и Георгий Арабули. Решение игроки объяснили тем, что руководство клуба отказалось принять меры в отношении Скипского из-за обвинений в домогательствах к несовершеннолетним.

С обвинениями в адрес Скипского в июле 2020 года первой выступила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Знаток был ее учителем географии. По словам Арениной, Скипский приставал к ней, когда ей было 15 лет: пытался поцеловать, трогал и звал к себе домой. В комментариях в соцсетях еще несколько человек поделились аналогичными историями.

Сам Скипский не прокомментировал обвинения. Однако Козлов посчитал, что «девушки, заявляющие о домогательствах, пытаются "хайпануть"». Магистр Максим Поташев назвал такие обобщения недопустимыми и пояснил, что не собирается быть человеком, который подписывается под подобными высказываниями. При этом позже стало известно, что Скипский прекратил работать с детьми, добровольно выйдя из состава соответствующей комиссии.