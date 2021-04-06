Власти объяснили задержание журналистов CNN у колонии в Покрове

Задержанные полицейскими возле колонии в Покрове Владимирской области журналисты телеканала CNN отказались выполнять требования сотрудников правоохранительных органов и не предъявили аккредитации. Таким образом инцидент объяснили в МИД России, передает РИА Новости.

В департаменте информации и печати ведомства добавили, что сотрудники телеканала находились на проезжей части, возле спецучреждения. Когда их попросили отойти и освободить дорогу для проезда автотранспорта, они ответили отказом, хотя игнорирование требований такого рода грозит привлечением к ответственности. Кроме того, журналисты не предъявили свои аккредитационные карты. «После этого полицейские задержали несколько человек, в том числе вышеуказанных журналистов», — заключили в ведомстве.

В настоящий момент журналисты вместе с другими задержанными находятся в отделении полиции.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции начали проводить задержания у колонии во Владимирской области, где отбывает наказание учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексей Навальный. Отмечалось, что среди задержанных оказались журналисты телеканала CNN.

5 апреля стало известно, что Навального перевели в медико-санитарную часть с симптомами ОРЗ. В ходе плановой диспансеризации у него выявили высокую температуру. В Кремле заверили, что, если заключенный действительно болен, ему обеспечат должное лечение. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков добавил, что о «каких-либо особенных условиях для одного из осужденных речи идти не может».

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. Он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.