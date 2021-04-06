Двухметровая акула подплыла к полному людей пляжу и вызвала панику

В пригороде Сиднея двухметровая акула приплыла на людный пляж и застряла возле берега. Об этом пишет издание Daily Mail.

Первоначально появление огромной рыбы вызвало панику среди отдыхающих. Затем люди заметили, что акула ранена. Она оказалась на мелководье, где глубина не превышала 30 сантиметров, и не могла уплыть.

Трое мужчин рискнули подойти к акуле и попытались оттащить ее на более глубокое место. С берега за их усилиями наблюдала толпа зевак. Помочь рыбе не удалось: когда ее оставили, она вновь подплыла к берегу и завалилась на бок.

В 2017 году сообщалось, что в американском городе Бич-Хейвен, штат Нью-Джерси, спасли акулу, выбросившуюся на пляж. Спасатель взял рыбу на руки и отнес в море. Затем его коллега на аквацикле помог отвезти ее подальше от берега.