Под ногами мужчины внезапно разверзлась девятиметровая яма

Житель американского города Ледвилл, штат Колорадо, провалился в девятиметровую воронку, когда пытался зайти на склад за своими вещами. Об этом сообщает портал Wane.

Вечером в четверг, 1 апреля, спасатели извлекли из девятиметровой воронки местного жителя. Мужчина утверждает, что под его ногами внезапно разверзлась земля.

Спасательная операция заняла несколько часов. На дне воронки было большое количество воды и льда. Пожарный Алекс Конлин (Alex Conlin) спустился по веревке к пострадавшему и снабдил его снаряжением, которое привязал к пожарной машине, чтобы мужчина не утонул в воде. Оказалось, что американец получил травмы при падении.

Для его вызволения из ямы потребовалась помощь дополнительной спасательной бригады. Когда мужчина оказался на поверхности, его на вертолете доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что внезапно образовавшаяся воронка на берегу реки в австралийском городе Мори, штат Новый Южный Уэльс, поглотила трех человек. Их крики о помощи услышали спасатели и помогли им выбраться.