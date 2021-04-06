Россиянка попала в отель с «очень странными людьми» в Сочи и описала впечатления

Российская туристка попала в вегетарианский отель в Сочи и рассказала, что с ней проживали «очень странные люди». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее историю опубликовали на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, автор статьи рассказала, что отправилась в отпуск и заселилась вместе с мужем комнату в йога-отеле. По словам девушки, в гостинице проживали вегетарианцы, которые не здоровались с остальными отдыхающими, не реагировали на приветствия и молились перед каждым приемом пищи.

Также девушка отметила, что вегетарианская еда хоть и легкая, но очень несытная, так как спустя два-три часа снова хочется есть.

Путешественница описала ее как «хрючево, в котором лежит что-то непонятное». В итоге весь отдых девушке приходилось утолять голод снеками и самостоятельно себе готовить.

Ранее в марте российский турист был разочарован обедом в Сочи, который обошелся ему в 300 рублей. Турист рассказал, что в меню отсутствовало мясо, а также было много блюд, которые остались от завтрака — салаты, макароны, сосиски.