Набиуллина призвала отказаться от госрегулирования цен

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала как можно скорее отказаться от административной установки предельных цен на продукцию. На форуме Московской биржи она указала, что эта практика искажает рыночные индикаторы и дестимулирует производство, сообщает «Интерфакс».

Она признала, что демпферный механизм, также влияющий на ценообразование, неплохо показал себя на рынке нефтепродуктов, удержав стоимость бензина внутри страны от сильных скачков. Вместо с тем, подчеркнула глава регулятора, при желании расширить его на другие товары следует быть предельно аккуратными.

Набиуллина напомнила, что демпфер не должен искажать рыночное ценообразование в целях собрать побольше денег в бюджет, то есть, по сути, дублировать налоги. В противном случае эффект для экономики окажется негативным.

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Глава Минфина Антон Силуанов опроверг опасения Набиуллиной, заметив, что правительство не рассматривает демпфер и таможенно-тарифную политику как способ пополнить бюджет.

Ранее сегодня стало известно, что правительство ищет возможность изъять в бюджет сверхдоходы, которые металлургические предприятия получают от продажи металлопродукции. Предполагается, что вырученные деньги пойдут на бюджетные стройки, которые испытывают проблемы из-за оторванности планов от реальных рыночных цен.

Месяц назад президент России Владимир Путин заявил, что правительство вправе ограничивать прибыль бизнеса и замораживать цены. По его мнению, предприниматели смогут обойтись без дополнительного дохода, а абсолютным приоритетом государства остается «польза для граждан России».