Описано происходящее в аэропорту во время ожидания высадки из самолета

Эксперты объяснили, почему после приземления самолета и полной остановки воздушного судна пассажирам не сразу разрешают покинуть борт. О происходящем в аэропорту во время ожидания высадки из лайнера они рассказали на сайте «Тонкости туризма».

Отмечается, что организация высадки пассажиров начинается только после полной остановки двигателей самолета. Сперва воздушное судно осматривается на наличие внешних повреждений, расставляются конусы под законцовки крыльев и колодки под шасси. Затем лайнер проверяется сотрудниками безопасности.

Далее подают трап — его установка проходит быстрее, если он на колесах. Однако более удобным считается телетрап — подведение механизма к самолету требует концентрации специалиста, иначе есть риск его серьезно повредить или нанести ущерб лайнеру.

После открытия дверей сотрудники аэропорта могут обсудить с экипажем самолета какие-то моменты — на это тоже отводится время. Затем пассажирам разрешается покинуть борт.

По словам экспертов, путешественникам, сдавшим вещи в багаж, не стоит торопиться с выходом из самолета — так как выгрузка грузового отсека занимает довольно много времени, туристам все равно придется провести минуты ожидания, но уже у багажной ленты.

Ранее в марте эксперты описали, что происходит на борту самолета, пока пассажиры ожидают свой рейс в аэропорту. По словам специалистов, в среднем лайнер готов к следующему рейсу через 20-30 минут после посадки. После приземления самолет тщательно осматривается на предмет возможных повреждений. Далее выгружается багаж пассажиров, и лайнер заправляют топливом, предварительно заземлив его.