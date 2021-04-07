Подросток поймал акулу больше него самого и решил ее съесть

В американском штате Флорида подросток поймал двухметровую акулу-мако, которая была больше него самого. Об этом сообщает NBC Miami.

16-летний Томас Томпсон (Thomas Thompson) приехал во Флориду на весенние каникулы. Акула клюнула, когда он и его родственники рыбачили с лодки.

Ему понадобилось 2,5 часа, чтобы совладать с огромной рыбой. Лишь после этого подросток обнаружил, что она не уместится в его лодке. На помощь пришли два опытных рыболова, которые помогли отвезти ее на берег в другой лодке.

Длина акулы составляет 1,9 метра, вес — более 200 килограммов. Когда у подростка спросили о его дальнейших планах, он ответил: «Мы ее съедим».

Акула-мако может достигать до 3,8 метра в длину и весить до полутонны. Она считается самой быстрой из всех ныне живущих на планете акул и способна развить скорость до 74 километров в час.

Ранее сообщалось, что двое рыбаков в американском городе Нейплс, штат Флорида, поймали на удочку смертельно опасную тупорылую акулу. Американцы вытащили двухметровую хищную рыбу на берег, а затем отпустили ее.