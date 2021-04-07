Украинская журналистка остановила прохожего на улице и получила внезапный ответ

В утреннем прямом эфире на канале «Украина 24», принадлежащем бизнесмену Ринату Ахметову, корреспондентка остановила случайного велосипедиста и спросила у него, почему он выбрал именно этот вид транспорта. Полученный ответ мужчины рассмешил ведущих в студии передачи. Видео опубликовано в Telegram-канале Perepichka News.

«Вот едет человек. Добрый день, почему вы выбрали такой транспорт?» — обратилась корреспондентка к проезжавшему мимо нее мужчине на велосипеде. «Доброго дня. Ну потому что Ахметов — петух», — внезапно ответил журналистке прохожий, упомянув владельца телеканала.

Этот момент рассмешил ведущих в студии, а корреспондентка не стала реагировать на реплику мужчины и продолжила рассказ о преимуществах велосипеда в городе по сравнению с автомобилем. «Экологичный транспорт можно брать на работу и не переживать, чтобы будете стоять в заторах», — добавила она. В конце включения с улицы один из ведущих в студии заметил, что велосипедист «взял микрофон, чтобы на всю Украину своим интеллектом засветиться».