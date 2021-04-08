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Россиянка 17 лет скрывала дочь и заставляла ее работать на себя

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Жительница Подмосковья 17 лет скрывала дочь от общества и заставляла ее работать на себя. Об этом стало известно из доклада уполномоченной по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой, передает РИА Новости.

По данным Мишоновой, девочку нашли осенью 2020 года. Мать не водила ее в больницы, детский сад и школу, она ни с кем не общалась, не училась и не имела документов.

Ребенок работал на производстве матери, но сбежал. Девочке нашли опекуна-наставника и оформили документы. Сейчас она учится на парикмахера и лечится у стоматолога.

В ноябре 2020 года в лесу в подмосковной Балашихе нашли семилетнего мальчика с отцом, живших в самодельной хижине. Мужчина, уроженец Узбекистана, не смог вернуться на родину из-за пандемии, его жена умерла. У отца и мальчика не было никаких документов, он не ходил в школу, однако отец старался заботиться о нем.

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