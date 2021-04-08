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Глава комиссии ФРГ по вакцинам одобрил поставку «Спутника V» в Баварию

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Фото: Hamza Turkia / XinHua / Globallookpress.com

Председатель постоянной комиссии по вакцинации при институте Роберта Коха (STIKO, регулятор ФРГ по изучению и допуску вакцин) Томас Мертенс одобрил российскую вакцину «Спутник V», о поставках которой договорились власти Баварии. Он рассказал об этом на немецком телевидении, передает РИА Новости.

«Опубликованные данные выглядят очень хорошо, об этом можно сказать. И если вакцина будет проверена и допущена, я лично не имел бы ничего против использования этой вакцины», — приводит агентство его слова.

Ранее 8 апреля сообщалось, что Минздрав Германии намеревается вести с Россией двусторонние переговоры о сроках и объемах поставок вакцины в ФРГ.

В среду, 7 апреля, канцлер Австрии Себастьян Курц допустил регистрацию в стране российской вакцины «Спутник V» в обход Евросоюза. По его словам, страна может принять такое решение, если одобрение вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA) затянется.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.


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