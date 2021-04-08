Бузова высказалась о конфликте с Собчак

Певица Ольга Бузова высказалась о конфликте с журналисткой Ксенией Собчак после случая на церемонии вручения музыкальной премии «Жара». Своим мнением о телеведущей артистка поделилась с StarHit.

«Ксения — шикарная женщина, но женской солидарности ей еще надо поучиться. Я на нее не обижаюсь, поскольку это ее профессия, шоу-бизнес», — заявила знаменитость. Бузова также призналась, что за долгие годы в шоу-бизнесе она привыкла к всевозможным нападкам.

Ранее поп-звезда выступила ведущей на музыкальной премии «Жара» вместе с певцом Филиппом Киркоровым и журналисткой Ксенией Собчак. В ходе мероприятия соведущие начали обсуждать ее бывшего возлюбленного, рэпера Даву (настоящее имя — Давид Манукян), чем довели исполнительницу до слез.