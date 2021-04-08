Раскрыта причина появления таинственных колец в пустыне

Ученые Университета Южного Уэльса в Сиднее раскрыли причину появления таинственных колец, которые образуют травянистые растения рода спинифекс в пустыне. Результаты исследования опубликованы в журнале Australian Journal of Botany, кратко о них рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Биологи собрали образцы почвы внутри и снаружи колец спинифекса, а также сравнили растения, выращенные на стерилизованной почве и на почве с живыми микроорганизмами. Согласно гипотезе специалистов, необычная форма образуется из-за активности патогенных почвенных микробов, которые препятствуют появлению проростков и их дальнейшему росту в центре.

Оказалось, что стерилизация почвы значительно улучшает всхожесть растений. Семена также лучше прорастали на нестерилизованной почве снаружи, чем на нестерилизованной почве внутри кольца. Таким образом, кольцевая форма объясняется тем, что отмирающие в центре растения привлекают патогенные микроорганизмы, а новые растения растут с внешнего края, где болезнетворных микробов меньше.

По словам ученых, новая информация поможет ученым глубже понять уникальную экологию засушливых пастбищ Австралии, а также роль, которую почвенные микробы играют в наземных экосистемах во всем мире.