Стало известно о связях лидера «Исламского государства» с США

Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Курайши активно сотрудничал с США. Об этих связях стало известно газете The Washington Post.

По информации издания, до своего назначения боевик активно сотрудничал с американским правительством, будучи заключенным в иракской тюрьме.

По данным высокопоставленных чиновников, в 2008 году некий «образцовый арестант» сотрудничал с Вашингтоном, был «необычайно разговорчивым» и делился информацией о местонахождении баз террористов. Кроме того, арестант рисовал портреты руководства организации и рассказывал, где они предпочитают обедать.

Аль-Курайши стал главарем ИГ в 2019 году после того, как прошлого лидера — Абу Бакра аль-Багдади — ликвидировали США.

С 2006 по 2008 год ИГ (тогда называвшееся ИГИ — «Исламское государство Ирак») базировалось только в Ираке. Группировка начала деятельность в Сирии в 2013 году.

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