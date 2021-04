Супруги прервали секс в машине из-за коровы и попали в больницу. Они рассказали историю на шоу Sex Sent Me to ER на телеканале TLC, пишет The Sun.

Брайан (Brian) и Ханна (Hannah), которые в браке уже девять лет, решили разнообразить сексуальную жизнь и заняться сексом в грузовике на пастбище.

«В грузовике было определенно неловко, временами приходилось просто останавливаться и смеяться над этим», — поделился Брайан. В какой-то момент пару прервала корова, которая стала напротив и начала смотреть на них. Ханна рассказала, что, когда выглянула в окно, увидела рядом нос животного и испугалась.

От страха женщина дернулась, после чего вскрикнула от боли. Муж отвез ее в отделение неотложной помощи, где у нее обнаружили кровотечение из-за разрыва кисты яичника. Сейчас Ханна полностью выздоровела.

В начале апреля пара американцев решила заняться сексом во время прыжка с парашютом и оказалась в больнице. Уильям (William) и Лесли (Leslie), которые называют себя адреналиновыми наркоманами, забыли раскрыть парашют на необходимой высоте. Позже Уильям успел развернуть парашют возлюбленной, а затем и свой, но в ходе раскрытия парашют ударил его по лицу.

Ранее сообщалось о возлюбленных, которые решили разнообразить секс с помощью еды после двух лет совместной жизни и попали в больницу. Джози и ее возлюбленный Майкл попробовали использовать для этого растопленных мармеладных мишек. В результате у нее на груди остался ожог третьей степени, а Майкл обжег язык.