Женщина решила пить кофе для более сильного оргазма и поделилась результатами

34-летняя журналистка и блогерша Надя Бокоуди (Nadia Bokody) из Австралии решила пить кофе для более сильного оргазма и поделилась результатами. Ее историю опубликовал News.com.au.

Женщина захотела проверить на себе тренд из TikTok, чтобы выяснить, действительно ли чашка эспрессо может повлиять на сексуальную жизнь.

Бокоуди выпивала двойной эспрессо перед тем, как использовать свой вибратор. По ее словам, после употребления напитка наступал более интенсивный оргазм. Австралийка призвала всех проверить тренд лично.

Гинеколог из Мельбурна Джозеф Сгрой (Joseph Sgroi) объяснил, почему женщине так понравился этот опыт. «Интересно, что кофеин влияет на кровеносные сосуды по-разному. Кровеносные сосуды головного мозга и легких имеют тенденцию сужаться, а сосуды желудка — расширяться. Добавьте это к влиянию на мозг в качестве стимулятора, и вы можете ощутить улучшение оргазма», — объяснил врач.

Однако, по его словам, кофеин не может заменить «надлежащую прелюдию и привязанность к партнеру». «Здоровое уважение друг к другу намного превзойдет любую пользу, которую вы можете получить от кофе», — пояснил он. Сгрой заключил, что безопасно пить кофе перед сексом, если у вас хорошее здоровье, нет сердечно-сосудистых заболеваний и вы не страдаете от повышенного давления.

На данный момент не существует научных исследований на эту тему. Издание отмечает, что в 2018 году опыты на крысах показали связь между употреблением кофеина и полом: самки крыс, которым вводили кофеин, проявляли больше раздражительности.

Ранее в южноафриканской республике Малави мужчина умер во время секса с проституткой. 35-летний Чарльз Маджава отправился к проститутке в город Фаломбе и во время полового акта потерял сознание. Судмедэксперт назвал причиной смерти «чрезмерный оргазм, вызвавший разрыв кровеносных сосудов в головном мозге». Полиция подтвердила, что женщина не несет ответственности за смерть Маджавы и никаких обвинений ей предъявлено не будет.