Сильвестр Сталлоне вступил в частный клуб Трампа

Американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне вступил в частный клуб Дональда Трампа Мар-а-Лаго в американском штате Флорида. Об этом пишет FoxNews со ссылкой на источники.

По словам одного из инсайдеров, Сталлоне заметили среди гостей клуба в прошлом месяце. Также есть фотография, на которой он среди других гостей стоит с поднятыми кулаками в боксерской позе.

Ранее сообщалось, что Сталлоне купил имение стоимостью свыше 35 миллионов долларов (2,6 миллиарда рублей), расположенное в городе Палм-Бич, штат Флорида. На территории приобретенной усадьбы есть главный дом, гостевой и небольшой дом у бассейна. Главное здание было возведено в 2014 году, его общая площадь превышает 975 квадратных метров, в нем пять спален.

Сталлоне минувшим летом исполнилось 74 года. Он снялся более чем в 50 фильмах. Приобрел славу благодаря ролям в боевиках и серии фильмов «Рокки».