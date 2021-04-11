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В Германии призвали к выходу из Евросоюза

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Фото: www.imago-images.de / Reuters

Делегаты партии «Альтернатива для Германии» призвали к выходу страны из Евросоюза в ходе съезда в Дрездене. Об этом сообщает агентство dpa, передает РИА Новости.

«По нашему мнению, Германия непременно должна выйти из Европейского союза, необходимо создать новое европейское экономическое сообщество, преследующее общие интересы», — говорится в решении съезда.За так называемый Dexit высказались 550 делегатов.

При этом сопредседатель партии Йорг Мойтен выступил против такой позиции. Раскритиковали заявление и представители других партий. В частности, депутат бундестага от «Свободной демократической партии» Александр Ламбсдорфф обвинил «Альтернативу для Германии» в «тупом национализме». По его мнению, выход Германии стал бы концом Евросоюза и внутреннего рынка.

В марте сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) и член бундестага Алис Вайдель выступила за отмену антироссийских санкций и завершение проекта «Северный поток-2».

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