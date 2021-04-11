В Госдуме Зеленского назвали «Гамлетом на троне»

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин описал политику президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

«Между трусостью, зависимостью и желанием попытать счастья в расчете на то, что все спишут и помогут — вот в чем сейчас дилемма этого Гамлета на троне, которым является Зеленский», — сказал российский политик. Он отметил, что «надежда на то, что в Киеве власти начнут думать о себе, а не о том, как услужить США, довольно мала».

Парламентарий пояснил, что эскалация напряженности на востоке Украины связана с рядом международных факторов. Среди них он отметил приход в власти в США «давнего друга» Джо Байдена, а также опыт войны в Нагорном Карабахе. «Но что касается того, что американцы будут воевать за Украину и вместо нее — на самом деле никто вместо самой Украины воевать не будет, а жить хотят все», — резюмировал Затулин.

11 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков исключил войну России с Украиной. По его словам, никто не собирается двигаться к войне и никто не приемлет какую-то возможность такой войны. Он также напомнил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам проживающих там русскоговорящих.

Ранее стало известно, что власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) прорабатывают три варианта обращения к президенту России Владимиру Путину. Среди прочего самопровозглашенная республика якобы намерена попроситься в состав России.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. В субботу, 10 апреля, в ДНР заявили, что обстрелы усилились. Киев также обвиняет Москву в наращивании военного присутствия в Донбассе, российская сторона отвергает эти заявления.

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