Меркель лишит полномочий глав регионов для борьбы с COVID-19

Коалиция под руководством канцлера Германии Ангелы Меркель решила лишить глав регионов полномочий ужесточать или ослаблять коронавирусные ограничения, пишет Bloomberg.

Администрация канцлера разработала законопроект, который лишит глав 16 федеральных земель возможности ужесточать или ослаблять коронавирусные ограничения. Пока власти каждого немецкого региона могут принимать такие решения самостоятельно. Правительству передадут право вводить ограничения из-за COVID-19 на территории всей страны.

Канцлер намерена ввести комендантский час с 21:00 до 05:00 в тех регионах, где уровень заболеваемости за последние семь дней превысит 100 случаев на 100 тысяч человек три дня подряд. Также в этих землях будут закрыты непродовольственные магазины, а компании будут обязаны проверять своих сотрудников на коронавирус дважды в неделю.

7 апреля министр финансов Германии, главной экономики Европы, Олаф Шольц заявил об отсутствии условий для ее открытия и возобновления работы всех предприятий. По его словам, у Германии еще будет шанс полностью справиться с коронавирусом и его последствиями и обеспечить собственной экономике стабильный рост. Таким образом, власти Германии в очередной раз поменяли свое мнение и передумали вносить коррективы в стратегию сдерживания пандемии.