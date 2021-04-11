Полиция задержала приучивших обезьян к воровству мошенников

В Нью-Дели полиция задержала двоих мужчин, который учили обезьян воровать у прохожих. Заявление на мошенников написал местный велорикша, сообщает Аl Аrabiya.

Отмечается, что велорикша подвозил компанию с обезьянами и заметил, как животные украли из его карманов шесть тысяч рупий (более шести тысяч рублей). Затем мужчины вместе с обезьянами сбежали.

Правоохранителям удалось задержать двоих из них автобусной остановке. Третьему преступнику удалось скрыться. После этого обезьян отправили в центра спасения животных.

Полиция связывает подобные банды и с другими случаями краж в стране. Например, в прошлом году в городе Мератх на севере страны напала на медработника и украла у него образцы крови пациентов с положительным тестом на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Индии обезьяна отобрала у мужчины сумку с крупной суммой и разбросала купюры с дерева, пытаясь найти среди них еду. Внутри сумки было около 400 тысяч рупий (около 402 тысяч рублей).