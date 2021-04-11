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Правительство выделило почти 3 миллиарда рублей двум регионам России

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Правительство России выделило Еврейской автономной области (ЕАО) и Костромской области почти три миллиарда рублей на поддержание стабильности бюджетов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, говорится на сайте кабмина.

Уточняется, что ЕАО получит более 1,5 миллиарда рублей. Из этой суммы власти региона профинансируют расходы на медицинское страхование неработающих граждан и социальные выплаты, а также пополнят фонд оплаты труда.

Для Костромской области предусмотрено 1,36 миллиарда рублей. Эти деньги планируется потратить на зарплаты работникам бюджетной сферы.

В сообщении правительства указывается, что решение о выделении средств поможет двум регионам полностью выполнить обязательства перед гражданами и укрепить доходную часть бюджетов.

Ранее в апреле стало известно, что кабмин выделит девять миллиардов рублей российским производителям сахара и подсолнечного масла. Средства из резервного фонда правительства будут распределены «для возмещения части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и сахара белого в предприятия розничной торговли».

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