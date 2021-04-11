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Назван возможный советник Байдена по России

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Президент США Джо Байден рассматривает кандидатуру Мэтью Рожански, директора института Кеннана в Международном научном центре имени Вудро Вильсона, в качестве кандидата на пост главы Совета национальной безопасности по России. Об этом сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Издание напомнило, что ранее Рожански часто критиковали за мягкую позицию в отношении Москвы. Так, в 2017 году он заявлял, что президент России Владимир Путин представляет огромную проблему для США, и утверждал при этом, что эскалация конфликта несет в себе неприемлемые риски.

По данным Axios, американские сторонники силового подхода к диалогу с Москвой обеспокоились возможным назначением Рожански директором Совета нацбезопасности по России.

Ранее в апреле сообщалось, что США возложили ответственность за нестабильность в отношениях на Россию. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отметил, что Вашингтон стремится к предсказуемому диалогу с Москвой, и напомнил об обещании президента США Джо Байдена привлечь Россию к ответственности.

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