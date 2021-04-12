Путин поручил подготовить проекты для инвестирования из ФНБ

Президент России Владимир Путин поручил подготовить перечень проектов для инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом в понедельник, 12 апреля, сообщается на сайте Кремля.

Такое решение российский лидер принял по итогам совещания по вопросам повышения инвестиционной активности, которое прошло ранее, 11 марта.

Инфраструктурные проекты будут разрабатываться при Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). К их финансированию впоследствии будут привлекаться средства ФНБ.

Уточняется, что данные необходимо представить до 1 мая.

Согласно документу, важно поддерживать различные проекты, которые реализовываются на территории России. В частности, надо разработать дополнительные меры для предприятий, связанных с высоковязкой, сверхвязкой нефтью, а также ее добычей из высокообводненных скважин.

Кроме того, рассматривается вопрос о предоставлении российским регионам, которые помогли налогоплательщикам с инвестиционными вычетами (налог на прибыль), ежегодной компенсации до 67 процентов от суммы «недополученных доходов в связи с предоставлением таких вычетов».

Президент России также попросил Федеральную налоговую службу (ФНС) вести мониторинг инвестиционной активности наибольших компаний и предприятий, располагающихся в регионах страны. Учитываться при этом будут такие показатели, как прибыль, дивиденды, объем средств, направляемых на развитие инфраструктурных, экологических и социальных проектов, размер задолженности и предоставляемые таким компаниям налоговые льготы.

В марте российский лидер распорядился начать тратить средства ФНБ на финансирование инвестиционных проектов. Ликвидная часть фонда превысила семь процентов ВВП. Он также отметил, что отечественный бизнес может инвестировать в любые страны, но намекнул, что лучше все же вкладывать деньги «в дом».