Происходящее в аварийно севшем в Сочи самолете сняли на видео

В сети появилось видео, снятое изнутри аварийно севшего самолета, летевшего в Санкт-Петербург из Сочи. Ролик с кадрами происходящего опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи путешественники сидят в своих креслах в кислородных масках, в то время как бортпроводницы успокаивают тревожных пассажиров.

«Самолет разгерметизировался, из-за чего не может набрать заданную высоту. Придется нам один час вырабатывать топливо в районе Сочи. В общем-то, самолет полностью управляем, для нас ничего опасного нет», — заверил пилот по громкоговорителю.

Вечером 11 апреля самолет авиакомпании Azur Air, следовавший из Сочи в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за разгерметизации кабины. Никто из 190 пассажиров, находящихся на борту лайнера, не пострадал.