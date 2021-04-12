В Совфеде предложили новый тип ипотеки

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила перейти к новому типу ипотеки, согласно которому у каждого региона России будут свои условия для предоставления льготного кредита. Об этом сообщает ТАСС.

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Матвиенко выступила с предложением во время встречи с представителями региональных банков, в которой приняла участие глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Председатель отметила, что условия получения кредита на жилье будут зависеть от положения конкретного субъекта страны.

«Мы считаем, что для дальнейшего развития сегмента льготной ипотеки нужно переходить к так называемой умной региональной ипотеке, где условия кредита зависели бы от объективной ситуации на рынке жилья и особенностей социально-экономического положения в конкретном субъекте», — заявила Матвиенко.

Программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых запустили в России в апреле 2020 года в качестве меры поддержки в период распространения коронавируса. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, на льготных условиях можно приобрести жилье в новостройке. При этом максимальная сумма кредита была ограничена: в Москве и Санкт-Петербурге она составила восемь миллионов рублей, в других регионах России — по три миллиона рублей.

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