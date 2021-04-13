Украина ввела «комендантский час» на границе с Белоруссией

Украина ввела ограничения, напоминающие комендантский час, на границе с Белоруссией в Ровенской области. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает «КП — Беларусь».

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С 22:00 до 06:00 запрещается проведение любых работ на местности от пограничных знаков и вглубь пограничной полосы на расстоянии до 100 метров. Запрет распространяется на передвижение по дорогам, отсутствующим в реестре и ведущим к линии госграницы. Запрещена также стоянка транспортных средств на обочинах между линией границы и пунктами пропуска.

Кроме того, нельзя запускать дроны или квадрокоптеры без информирования погранслужбы, выходить на плавсредствах на водоемы под контролем пограничников. Запрещено подвозить в пограничные районы или вывозить людей без документов.

В погранслужбе Украины пояснили, что ограничения вводятся «с целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждения правонарушений и защиты нацбезопасности».

Отношения Украины и Белоруссии резко ухудшились в 2020 году на фоне протестов против президента Александра Лукашенко. Минск обвинял Киев в организации митингов. Украина же просила выдать задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе, но они вернулись в Россию.